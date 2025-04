Chiccheinformatiche.com - WhatsApp ‘aggiorna’ la sua privacy con la “privacy avanzata”: ecco le novità

– l’app di proprietà di META più famosa al mondo – sta sviluppando una nuova funzione pensata per rafforzare laall’interno delle chat. Tra lein arrivo, ci sarebbe la possibilità di impedire il salvataggio automatico di foto e video nella galleria, non solo per chi invia i contenuti ma anche per chi li riceve. Inoltre, la nuova impostazione dovrebbe limitare anche l’esportazione dei messaggi verso altri dispositivi.e i prossimi aggiornamenti che interesseranno laSecondo quanto riportato da WaBetaInfo, account twitter di betatester dell’app, questa modalitàsarà accompagnata da una notifica visibile all’interno dei gruppi, che segnalerà l’attivazione della protezione da parte degli utenti. La funzione potrebbe estendersi anche alle conversazioni con Meta AI, dove il caratteristico “cerchietto blu” sulla destra verrebbe rimosso nelle chat protette.