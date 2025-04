Al Festival di Cannes in gara Fuori il film con Valeria Golino Elodie e Matilda De Angelis Tre registi italiani nella sezione Un certain regard

film «Fuori» di Mario Martone l'unico film italiano in concorso a Cannes. La pellicola con Valeria Golino nei panni della scrittrice Goliarda Sapienza sarà in gara per la Palma d'oro al Festival in programma dal 13 al 24 maggio. Nel film tratto da un soggetto di Ippolita di Majo ci sono anche Elodie e Matilda De Angelis.Gli italiani nella sezione «Un certain regard»Spazio poi al cinema italiano nella sezione «Un certain regard». Si tratta di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis con Testa o Croce? «che è un western italiano che mostra il viaggio di Bufalo Bill», ha detto il delegato generale del Festival Thierry Fremaux alla conferenza ufficiale a Parigi. L'altro film italiano è di Francesco Sossai Le città di pianura, un road movie.«Il cinema è più vivo che mai»«Il cinema è più vivo che mai.

