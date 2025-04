Sequestrato per abusivismo l’ex hotel Palazzo Marina del Villaggio Coppola | vale 25 milioni

Sequestrato per abusivismo Palazzo Marina a Villaggio Coppola, a Castel Volturno. Per la Procura è abusivo. Leggi su Fanpage.it per, a Castel Volturno. Per la Procura è abusivo.

Sequestrato per abusivismo l'ex hotel Palazzo Marina del Villaggio Coppola: vale 25 milioni. Controlli contro l'abusivismo commerciale, sequestrati oltre 300 chili di alimenti e sanzioni per 22 mila euro. CENTRO COMMERCIALE Q3 SEQUESTRATO, UN MACROSCOPICO ABUSO: "GLI INDAGATI HANNO PROVATO A ELUDERE IL SEQUESTRO". Maxi operazione contro l'abusivismo edilizio: 28 edifici sequestrati. San Severo, nuovo blitz al San Bernardino: sequestrati 28 immobili abusivi, 16 persone denunciate. Ampliamento di un edificio e piscina abusiva in area sotto tutela: sequestro e denunce.

