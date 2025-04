Meno bottiglie più mescita | ecco come costruire la carta dei vini del futuro

Sono lontani i tempi in cui una grande carta dei vini doveva essere solo lunga. Le cantine dei ristoranti cambiano: Meno bottiglie e più mescita (e intelligenza artificiale)

Vino:Cà Rugate svela bottiglie più leggere per ridurre gas serra - Riduzione del peso del vetro delle bottiglie per diminuire le emissione di gas serra di tutta la filiera vitivinicola. (ANSA) ... (ansa.it)

Vino:Cà Rugate svela bottiglie più leggere per ridurre gas serra - Diversi studi, prosegue Tessari «hanno evidenziato, in forma inequivocabile, come la cosiddetta carbon footprint di una bottiglia di vetro sia pari al suo peso. Dirò di più: per ogni grammo di ... (ansa.it)

Bottiglie «antipipì» e Fido non sporca più - Secondo i più, la sola presenza dell’acqua nella bottiglia, il riflesso che essa genera per terra, spaventa cani e gatti e li convince a desistere dall’intento di marcare il territorio con l ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)