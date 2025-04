Screenworld.it - Cannes 2025: la lista di tutti i film in concorso al festival del cinema più importante al mondo

Ildeldiè tra i più rinomati e importanti al. D’altronde si sente spesso dire che, insieme a quello di Venezia, sforni le presentazioni ufficiali in anteprima della maggior parte dei capolavori che arriveranno poi a essere candidati per almeno un Oscar l’anno successivo. Non è così strano, quindi, se al momento dell’annuncio deiinnelle varie selezioni ci sia così tanto fermento. Ilsi appresta essere un anno carico di aspettative e grandi nomi annunciati, come vedrete di seguito. Nelle nostre previsioni parlavamo del nuovo lungometraggio di Paul Thomas Anderson, di Eddington, la commedia western di Ari Aster, e tantissimo altro.Con ilin dirittura d’arrivo per il 13 Maggio fino al 24 Maggio, con la direzione di Juliette Binoche che vestirà i panni della presidentessa per la selezione ufficiale e Laurent Lafitte come presentatore delle cerimonie di apertura e chiusura.