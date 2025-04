Bergamonews.it - “Dolce Leffe”: nuova insegna e ritorno alle origini, fra tradizione e innovazione

. Unarealtà all’della qualità, che affonda le proprie radici in una storicasenza rinnegaree ricerca. Non è uno scherzo il cambio d’che dal 1° aprile ha visto issata la denominazione “” su quella che per due anni è stata la Pasticceria Carlo Beltrami nel paese della Val Gandino.La notizia era stata anticipata via social già lo scorso gennaio dal celebre pasticcere di Casnigo, salito alla ribalta quale vincitore del talent televisivo Bake Off Italia nel 2017. Il ‘rimpasto’ (termine assolutamente calzante) della compagine societaria ha varato ladenominazione, ma sostanzialmente confermato lo staff operativo, con un piacevole “”.A coordinare l’attività produttiva e commerciale è Daniela Bosio, che vive con particolare entusiasmo lasfida.