Ilrestodelcarlino.it - Scuola materna a Bologna 2025: 143 bimbi in lista d’attesa, disponibili 366 posti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 aprile– Sono 2.352 le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia per il prossimo anno arrivate nei termini previsti dal bando. Il dato è in calo rispetto a quello dello scorso anno, quando le domande di iscrizione erano state 2.558. A fronte di 366ancoranelle scuole comunali e statali (156 sono iliberi in scuole dell'infanzia comunali e 210 in scuole dell'infanzia statali), le bambine e i bambini rimasti ind'attesa sono 143. Dalla chiusura del bando a oggi (dall’11 febbraio al 10 aprile) sono pervenute altre 117 domande fuori termine, che entreranno nella graduatoria del mese di giugno. Iinper quartiere Il Comune ha diffuso il dettaglio della situazione nei singoli quartieri: Borgo Panigale-Reno, 43ancorae 15 domande indi attesa; Navile, 121e 32 domande indi attesa; Porto-Saragozza, 47e 26 domande indi attesa; San Donato-San Vitale, 72e 24 domande indi attesa; Santo Stefano, 49e 12 domande indi attesa; Savena, 34e 34 domande indi attesa.