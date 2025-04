Sampdoria Evani e Mancini | Tutti insieme usciremo da questa situazione daremo il 200%

Sampdoria Alberico Evani, avrà il compito di guidare i blucerchiati per le ultime sei partite del campionato di Serie B con l'obiettivo di evitare la retrocessione in Serie C. Missione salvezza che parte subito con una sfida da dentro o fuori. Genovatoday.it - Sampdoria, Evani e Mancini: "Tutti insieme usciremo da questa situazione, daremo il 200%" Leggi su Genovatoday.it Presentazione ufficiale per il nuovo allenatore dellaAlberico, avrà il compito di guidare i blucerchiati per le ultime sei partite del campionato di Serie B con l'obiettivo di evitare la retrocessione in Serie C. Missione salvezza che parte subito con una sfida da dentro o fuori.

Sampdoria, Evani e Mancini: "Tutti insieme usciremo da questa situazione, daremo il 200%". La Sampdoria riparte dagli ex: Evani mister, con Lombardo vice. Mancini direttore tecnico. Svolta Sampdoria, panchina a Evani. Mancini non ci sarà. Samp, nuova rivoluzione: squadra a Evani, ora è anche ufficiale. E Mancini sarà consulente. Sampdoria, il nuovo allenatore sarà Evani. Mancini nell'area tecnica. Mancini torna alla Sampdoria: farà il dirigente. Evani il nuovo allenatore. Ne parlano su altre fonti

Sampdoria: Alberico Evani e Attilio Lombardo al minimo federale, due anni per Andrea Mancini. Tutti i dettagli sui contratti - L’unico ad avere un contratto più lungo è Andrea Mancini, tornato come direttore sportivo a nove mesi dall’addio del 30 giugno, quando era scaduto il precedente accordo. Per lui legame di due anni, ... (clubdoria46.it)

Sampdoria: "Roberto Mancini, nessun ruolo societario né incarichi formali, a Bogliasco per stima e vicinanza" - "Il legame profondo che lo unisce alla storia blucerchiata resterà sempre guida e motivo di orgoglio per il club e per tutti i suoi tifosi" ... (telenord.it)

Sampdoria, Roberto Mancini garante del progetto con tutti i suoi fedelissimi al comando: non solo Evani e Lombardo. I dettagli - Sampdoria, non solo Evani e Lombardo come fedelissimi di Mancini che sarà il garante del nuovo progetto blucerchiato. I dettagli Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Secolo XIX, il ruolo di Rob ... (sampnews24.com)