Calcionews24.com - Tare non si sbilancia: «Questi i due migliori tecnici italiani. Milan? Non posso dire nulla, ma…»

Leggi su Calcionews24.com

, ex dirigente della Lazio e seguito dalcome possibile nuovo DS, non si èto su un possibile futuro in rossonero Su Tring Sport Albania, Igli, accostato con forza alin queste ore come futuro nuovo DS, ha dichiarato: PAROLE – «? Non(ride). Ha una bella rosa .