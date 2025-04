Bergamonews.it - Family Val Gandino, festa a Cazzano e pacco bebè in dono alle famiglie

Sono passati due anni da quando nel 2023 i cinque Comuni della Val, Leffe, Peia, Casnigo eS.Andrea) hanno ricevuto ufficialmente il marchio, certificazione di qualità assegnata dalla Provincia Autonoma di Trento, protagonista di un progetto che è diventato modello condiviso a livello nazionale.Un anniversario che domenica 13 aprile16,30 verrà festeggiato all’Oratorio diSant’Andrea dove è in programma la ‘di Primavera con Assogenitori’. “Val– conferma Mauro Pezzoli, delegato al progetto in seno al Distretto de Le Cinque terre della Vale padre di quattro figli – è una sfida stimolante, avviata per mettere innanzitutto in luce servizi, attività e opportunità per ledi turisti, ma anche e soprattutto per i residenti.