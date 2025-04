Inter Bayern streaming LIVE e diretta tv | dove vedere il match di Champions League

Inter Bayern streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Champions League dei nerazzurri di Simone InzaghiBayern Monaco Inter è terminata con un successo importantissimo per gli uomini di Simone Inzaghi, i nerazzurri hanno espugnato l’Allianz Arena in una serata che mette in discesa la strada per la qualificazione alle semifinali di Champions League. Non bisogna abbassare però la guardia perché al ritorno, il 16 Aprile, i tedeschi faranno di tutto per capovolgere a loro favore la situazione. Inter Bayern MONACO – dove VEDERLA non sarà visibile in chiaro o su Sky Sport, ma solo su Amazon Prime Video, che trasmetterà la diretta della partita in esclusiva. Servirà perciò l’abbonamento al servizio di streaming, visibile via tablet, pc, smartphone e Smart TV, per poter assistere al match. Internews24.com - Inter Bayern streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Champions League Leggi su Internews24.com di Redazionetv:ildidei nerazzurri di Simone InzaghiMonacoè terminata con un successo importantissimo per gli uomini di Simone Inzaghi, i nerazzurri hanno espugnato l’Allianz Arena in una serata che mette in discesa la strada per la qualificazione alle semifinali di. Non bisogna abbassare però la guardia perché al ritorno, il 16 Aprile, i tedeschi faranno di tutto per capovolgere a loro favore la situazione.MONACO –VEDERLA non sarà visibile in chiaro o su Sky Sport, ma solo su Amazon Prime Video, che trasmetterà ladella partita in esclusiva. Servirà perciò l’abbonamento al servizio di, visibile via tablet, pc, smartphone e Smart TV, per poter assistere al

