Ravennatoday.it - L'assessore Baroncini: "La macchina organizzativa lavora a pieno regime"

Leggi su Ravennatoday.it

"C'è grande soddisfazione per come lastiando neldelle sue attività. Stanno arrivando le persone nei luoghi dove è previsto il passaggio del corteo. Siamo in trepidante attesa anche noi per l'arrivo del presidente Mattarella e dei reali inglesi". Così.