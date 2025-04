Ilprimatonazionale.it - La fuga sul Kenya: l’impresa alpinistica più rocambolesca di sempre

Roma, 10 apr – Provate a immedesimarvi nella vita di un prigioniero di guerra italiano durante la Seconda Guerra Mondiale. La giornata è scandita dalla conta dei presenti, tenuta da burberi sottufficiali con la divisa cachi della British Army, dal rancio misero e da sogni di libertà appassiti dietro i recinti di filo spinato. Questa era la vita di Felice Benuzzi, Giovanni Barletto e Vincenzo Barsotti, ufficiali del Regio Esercito catturati in Etiopia e detenuti nel 354 POW (Prisoners Of War, N.d.A.) Camp in. I tre non erano dissimili dalle migliaia di altri prigionieri catturati nel corso delle vicende belliche dell’Africa Orientale Italiana, ma la Storia insegna che non serve nascere sotto gli auspici della grandezza per rendere il proprio nome immortale e consegnarlo ai posteri. Infatti, i tre daranno vita allapiù spettacolare edi