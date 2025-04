Breakthrough Prize | premiata anche la partnership tra l’università di Udine e il Cern

Udine tra i protagonisti del Breakthrough Prize 2025, uno dei premi scientifici internazionali più importanti nel campo della fisica fondamentale. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito agli esperimenti condotti con il Large Hadron Collider del Cern di Ginevra, tra cui. Leggi su Udinetoday.it L'università ditra i protagonisti del2025, uno dei premi scientifici internazionali più importanti nel campo della fisica fondamentale. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito agli esperimenti condotti con il Large Hadron Collider deldi Ginevra, tra cui.

