Anteprima24.it - Dal 6 all’8dicembre a Paduli la “Sagra della Tiella e della Zeppola Padulese”: alla scoperta dei sapori della tradizione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl Natale è ormai alle porte e la sua atmosfera inizia a farsi sentire ovunque. Le corse ai regali sono iniziate, i mercatini sono stati allestiti e le città si stanno facendo belle per accogliere il momento più dolce dell’anno. Anche i piccoli paesi del Sannio si stanno preparando al Natale organizzando degli eventi che prenderanno vita nei prossimi giorni. Tra questi, che in occasionefestività del Santo Patrono San Nicola, dal 6 all’8 dicembre sarà il teatro per la prima edizione.Un evento che prende vita nel cuorecittadina e che nel weekend dell’Immacolata aprirà gli stand nei quali verranno servite pietanze. Un’idea nata dPro Locosotto la conduzione del presidente Raffaele Marmorale che, nel corso degli anni sta portando avanti una serie di iniziative con lo scopo di ‘riscoprire lacucina contadina, da cui lo slogan che accompagnerà la tre giorni “anun s’adda perde” Ladelizioso piatto, che viene realizzato con i ritagli del maiale speziati e cotti a fuoco lentissimo in una vecchia pa, insieme a patate e peperoni, rappresenta un ‘must have’ del periodo natalizio, dove tradizionalmente si celebra l’uccisione del maiale.