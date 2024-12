Chiudono le tv dell’Unicusano Bandecchi | 250 professionisti vanno a fare gli agricoltori per colpa della magistratura

Leggi su Open.online

Tanti giornalisti, da oggi, si ritrovano senza lavoro. «Oltre 250 professionalità», afferma l’ufficio stampa dell’Università Niccolò Cusano. Le emittenti Cusano Italia Tv e Cusano News 7, a cinque anni dalla prima messa in onda, hanno interrotto i palinsesti alle ore 14 di venerdì 6 dicembre. La spiegazione, stando alla nota dell’ateneo telematico, è da rintracciare nelle deliberazioni di Guardia di finanza e: «La triste decisione presa per uno spin off universitario, unico nel panorama nazionale ed europeo, la cui programmazione viene interrotta per le note vicende che hanno fatto passare le emittenti televisive come attività commerciali non attinenti allo scopo istituzionaleterza missione universitaria». Così, tutti iimpiegati fino ad oggi, «sono messi in mobilità e resteranno inesorabilmente senza lavoro».