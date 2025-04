Cinemaserietv.it - Johnny Depp nella prima foto di Day Drinker: un nuovo look tutto grigio

è tornato. Lionsgate ha svelato laimmagine ufficiale dell’attore in Day, ilfilm che segna non solo il suo ritorno alla ribalta cinematografica dopo un periodo turbolento, ma anche una nuova collaborazione con la collega di lunga data Penélope Cruz. Alla regia troviamo Marc Webb, noto per 500 giorni insieme e The Amazing Spider-Man, che ha dato il via alle riprese in Spagna con un cast che unisce star internazionali e nuovi volti emergenti.Dayracconta la storia di una barista di uno yacht privato, interpretata da Madelyn Cline, che fa un incontro fuori dal comune con un enigmatico passeggero, interpretato da. I due finiranno ben presto invischiati in una trama intricata che coinvolge una figura criminale interpretata da Penélope Cruz, dando vita a connessioni sorprendenti e pericolose.