Macron sente Abbas Riformare l’Autorità nazionale palestinese

Macron ha chiesto una "riforma" dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) nel quadro di un piano futuro per la governance della Striscia di Gaza nel dopoguerra senza Hamas. "È essenziale stabilire un quadro per il giorno dopo: disarmare e mettere da parte Hamas, definire una governance credibile e Riformare l'Autorità palestinese", ha scritto Macron su X, in seguito alla telefonata con il presidente palestinese Mahmoud Abbas.Durante il colloquio, riportano i media palestinesi, Macron e Abbas hanno discusso degli ultimi sviluppi, del rifiuto al trasferimento della popolazione di Gaza e della governance dell'Anp a Gaza. Abbas ha ringraziato Macron per l'assistenza umanitaria fornita e ha ribadito il rifiuto di qualsiasi piano per sfollare i palestinesi da Gaza e l'importanza di riconoscere lo Stato palestinese.

