Mickey Rourke si scusa per espulsione da Celebrity Big Brother Mi vergogno ho superato i limiti

Mickey Rourke è stato fatto uscire dalla casa della trasmissione Celebrity Big Brother a causa del suo comportamento e la star ha voluto chiedere scusa al pubblico e ai concorrenti. Mickey Rourke, dopo l'espulsione dalla trasmissione Celebrity Big Brother, ha chiesto scusa per il suo comportamento, sottolineando di vergognarsi per quanto accaduto. L'attore, che aveva già ricevuto un avvertimento, è stato fatto uscire dalla casa dopo un litigio con Chris Hughes in cui ha usato un 'linguaggio minaccioso e aggressivo'. I motivi dell'uscita della star I produttori di Celebrity Big Brother non avevano inoltre apprezzato le parole considerate inappropriate rivolte a Ella Rae Wise, facendo dei riferimenti di tipo sessuale. Mickey Rourke aveva poi perso il controllo nei confronti di Chris Hughes mentre la star del piccolo schermo parlava di . Movieplayer.it - Mickey Rourke si scusa per l'espulsione da Celebrity Big Brother: "Mi vergogno, ho superato i limiti" Leggi su Movieplayer.it L'attoreè stato fatto uscire dalla casa della trasmissioneBiga causa del suo comportamento e la star ha voluto chiedereal pubblico e ai concorrenti., dopo l'dalla trasmissioneBig, ha chiestoper il suo comportamento, sottolineando di vergognarsi per quanto accaduto. L'attore, che aveva già ricevuto un avvertimento, è stato fatto uscire dalla casa dopo un litigio con Chris Hughes in cui ha usato un 'linguaggio minaccioso e aggressivo'. I motivi dell'uscita della star I produttori diBignon avevano inoltre apprezzato le parole considerate inappropriate rivolte a Ella Rae Wise, facendo dei riferimenti di tipo sessuale.aveva poi perso il controllo nei confronti di Chris Hughes mentre la star del piccolo schermo parlava di .

Mickey Rourke si scusa per l'espulsione da Celebrity Big Brother: "Mi vergogno, ho superato i limiti". Mickey Rourke accusato di omofobia al GF inglese, gli autori lo ammoniscono: "Potrebbe scattare l'espulsione". Mickey Rourke rischia l’espulsione dal Grande Fratello per frasi omofobe [VIDEO]. Mickey Rourke richiamato dai produttori del Grande Fratello per il linguaggio inappropriato e offensivo. Mickey Rourke richiamato dai produttori del Grande Fratello per il linguaggio inappropriato e offensivo. Celebrity Big Brother: Mickey Rourke si scusa per l'espulsione e rivela la sua vergogna in un'emozionante confessione. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Mickey Rourke si scusa per l'espulsione da Celebrity Big Brother: "Mi vergogno, ho superato i limiti" - Mickey Rourke, dopo l'espulsione dalla trasmissione Celebrity Big Brother, ha chiesto scusa per il suo comportamento, sottolineando di vergognarsi per quanto accaduto. L'attore, che aveva già ricevuto ...

virgilio.it comunica: Mickey Rourke espulso dal GF VIP UK dopo 6 giorni, accusato di omofobia e insulti dagli altri concorrenti - L'esperienza di Mickey Rourke all'interno del Celebrity Big Brother UK è durata soli sei giorni. L'attore si è reso protagonista di episodi omofobi ...

Si apprende da cinematographe.it: Mickey Rourke al Grande Fratello Vip UK, l’attore racconta il declino della sua carriera ma rischia già l’espulsione per frasi omofobe - Mickey Rourke entra nella casa del Grande Fratello Vip UK: l'attore rischia già l'espulsione dopo appena tre giorni! Intanto, fa mea culpa per la sua carriera in declino.