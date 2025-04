Inter e Inzaghi ancora insieme la scelta è presa

scelta in merito al futuro del tecnico italiano: tra rinnovo e addio, la decisione sembra essere stata presa. Il punto della situazioneLa stagione dell'Inter fino a questo momento è praticamente perfetta. I nerazzurri non sono riusciti ad alzare al cielo la Supercoppa Italiana, vinta dal Milan, ma al 14 aprile, contrariamente ai cugini, sono in corsa in tutte le competizione.Inter e Inzaghi ancora insieme: la scelta è presa (LaPresse) – Calciomercato.itLa squadra di Simone Inzaghi è così seriamente candidata a mettere a segno il triplete: gli attuali campioni d'Italia in carica, d'altronde, sono al primo posto in Serie A e sono ad un passo dalle semifinali di Champions League. Poi il prossimo 23 aprile, battendo i rossoneri, arriverebbe anche la finale di Coppa Italia.Tutto praticamente perfetto grazie soprattutto a Inzaghi, che Beppe Marotta vuole blindare il prima possibile, con un nuovo contratto.

