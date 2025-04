Internews24.com - Sabatini sicuro: «Io credo che sull’Inter ci sia da fare pochi discorsi, ma ragionare partita per partita»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il giornalista ha parlato dell’attuale situazione dell’Inter in vista di un calendario fitto di impegni: le sue dichiarazioniÈ una settimana cruciale per l’Inter. Questa sera il Napoli scenderà in campo contro l’Empoli e, se dovesse vincere, potrebbe ridurre il distacco dai nerazzurri a tre punti. Tuttavia, la squadra di Inzaghi ha in mente lacontro il Bayern per cercare di conquistare un posto in semifinale di Champions League. In seguito affronteranno anche il Bologna. Proprio su questo, si è espresso Sandroai microfoni di Pressing.LE DICHIARAZIONI DI– «Vedo tante prestazioni che non vengono ripetute. La Lazio sembrava, con tutto rispetto, il Monza giovedì e stasera ha giocato una signora. Iocheci sia da, maper