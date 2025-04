Iltempo.it - FdI tiene il 30%. Spostamenti a sinistra: Conte guadagna su Schlein

Il partito di Giorgia Melonila soglia psicologica del 30 per cento, quello di Ellyscivola al 22. Nel consueto appuntamento settimanale con i sondaggi politici di SWG per il Tg La7, arrivano i dati aggiornati al 14 aprile 2025, che fotografano un quadro di sostanziale stabilità, ma non privo di piccoli movimenti interessanti. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni rimane saldamente in testa, anche se registra una lieve flessione: il partito si attesta al 30,0%, in calo di 0,2 punti rispetto alla rilevazione della scorsa settimana. Il Partito Democratico invece scende al 22% (-0,3). Torna are consensi il Movimento 5 Stelle, che sale di 0,3 punti e si porta al 12,5%, segnando una piccola ma significativa ripresa. Tra le forze del centrodestra, Forza Italia perde uno 0,1, fermandosi all'8,8%, mentre la Lega resta stabile all'8,7%.