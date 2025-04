Johnny Depp fine della battaglia legale e torna ad Hollywood

Johnny Depp al cinema; al suo fianco ci sarà Penelope Cruz, la produzione è spagnola. Già è stata diffusa la prima foto dell'attore sul setL'articolo Johnny Depp: fine della battaglia legale e torna ad Hollywood proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Johnny Depp: fine della battaglia legale e torna ad Hollywood Leggi su Ildifforme.it Day Drinker è il titolo nel quale rivedremoal cinema; al suo fianco ci sarà Penelope Cruz, la produzione è spagnola. Già è stata diffusa la prima foto dell'attore sul setL'articoloadproviene da Il Difforme.

Johnny Depp ha ricevuto il risarcimento da Amber Heard: un milione di dollari. Tutta la cifra in beneficenza. Johnny Depp vs Amber Heard, né vittoria né sconfitta. Amber Heard e Johnny Depp hanno trovato un accordo nella causa per diffamazione. Johnny Depp contro Amber Heard, la guerra in tribunale diventa una serie tv. Per il regista 200 ore di filmati. Johnny Depp e Amber Heard di nuovo in tribunale. Johnny Depp vs Amber Heard: gli avvocati si incontrano di nuovo in tribunale. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Lily-Rose Depp: «Nessuno è perfetto. Abbiamo tutti del buio dentro, ma non siamo cattivi: l'oscurità può diventare qualcosa di buono» - Lily-Rose Depp è cresciuta e si dà all’horror con “Nosferatu” (dal 1° gennaio in sala). La figlia di Johnny Depp e Vanessa ... «Si tratta di una battaglia interna che vive e subisce ...