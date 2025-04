Spari alla processione della Madonna del Arco a Napoli due feriti gravi dopo la lite la ricostruzione

processione della Madonna dell'Arco a Napoli, un uomo si è affiancato con l'auto al corteo e ha esploso colpi di pistola tra la gente Notizie.virgilio.it - Spari alla processione della Madonna dell'Arco a Napoli, due feriti gravi dopo la lite: la ricostruzione Leggi su Notizie.virgilio.it Durante la, un uomo si è affiancato con l'auto al corteo e ha esploso colpi di pistola tra la gente

