Sondaggio Swg per Tg La7 calano FdI e Forza Italia Al Pd va anche peggio sorride solo Giuseppe Conte – I dati

calano Fratelli d’Italia e Partito democratico, cresce il Movimento 5 stelle. Secondo il Sondaggio condotto da Swg sulle preferenze elettorali degli ultimi sette giorni per il Tg La7, il partito della premier Giorgia Meloni cala di 0,2 punti percentuali, passando da 30,2% di sette giorni fa a 30% di oggi, lunedì 14 aprile. anche il Pd, guidato da Elly Schlein, perde consensi (-0,3%) e da 22,3 del 7 aprile scorso si attesta al 22%. Forza Italia perde lo 0,1%, la Lega rimane invece salda nella sua posizione. Chi guadagna consensi è il M5s di Giuseppe Conte (+0,3%) che da 12,2 passa a 12,5%. Cresce anche Alleanza Verdi e Sinistra (+0,2%).I partiti minoriTra i partiti minori cala, invece, il consenso degli Italiani verso Azione – 0,2%, aumenta invece per Italia Viva +0,2% e +Europa +0,1%. Leggi su Open.online Fratelli d’e Partito democratico, cresce il Movimento 5 stelle. Secondo ilcondotto da Swg sulle preferenze elettorali degli ultimi sette giorni per il Tg La7, il partito della premier Giorgia Meloni cala di 0,2 punti percentuali, passando da 30,2% di sette giorni fa a 30% di oggi, lunedì 14 aprile.il Pd, guidato da Elly Schlein, perde consensi (-0,3%) e da 22,3 del 7 aprile scorso si attesta al 22%.perde lo 0,1%, la Lega rimane invece salda nella sua posizione. Chi guadagna consensi è il M5s di(+0,3%) che da 12,2 passa a 12,5%. CresceAlleanza Verdi e Sinistra (+0,2%).I partiti minoriTra i partiti minori cala, invece, il consenso deglini verso Azione – 0,2%, aumenta invece perViva +0,2% e +Europa +0,1%.

