Orso trovato morto a Ortona dei Marsi indagini e accertamenti

accertamenti condotti dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, insieme a quelli dell’Università di Teramo, a chiarire le cause della morte di un Orso rinvenuto senza vita ieri in una zona del comune di Ortona dei Marsi (Aq), ai confini con il Parco Regionale Sirente Velino. La segnalazione è arrivata da un gruppo di . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Saranno glicondotti dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, insieme a quelli dell’Università di Teramo, a chiarire le cause della morte di unrinvenuto senza vita ieri in una zona del comune didei(Aq), ai confini con il Parco Regionale Sirente Velino. La segnalazione è arrivata da un gruppo di .

Orso trovato morto in Abruzzo, indagini e accertamenti: cosa sappiamo finora. Orso trovato morto: domani l'autopsia. Orso marsicano trovato morto: mistero e paura nei parchi d'Abru. Orso marsicano trovato morto nella zona di Ortona dei Marsi. Orso trovato morto a Ortona dei Marsi: avviati accertamenti sulle cause. Orso trovato morto a Ortona dei Marsi, il presidente del Parco Sirente Velino D’Amore: “Speriamo non sia responsabilità umana”. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Orso trovato morto a Ortona dei Marsi, indagini e accertamenti - La segnalazione arrivata da un gruppo di escursionisti. L'animale, un maschio adulto di circa 8-10 anni, presentava numerosi traumi ma non mostrava segni riconducibili a colpi di arma da fuoco ...

Come scrive fanpage.it: Ipotesi avvelenamento per l’orso morto in Abruzzo, il Parco: “Esclusa arma da fuoco e accertati numerosi traumi” - L'orso marsicano trovato morto domenica 13 aprile nel Comune di Ortona dei Marsi, ai confini del Parco Regionale Sirente Velino, potrebbe essere stato ...

Secondo rete8.it: Orso marsicano trovato morto nella zona di Ortona dei Marsi - Ieri, domenica 13 aprile, trovato un orso marsicano morto nei pressi del Parco Sirente Velino, a Ortona dei Marsi. Si teme l’avvelenamento Il corpo ...