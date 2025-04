Nuoto Alessandra Mao vince e strabilia a 14 anni nel 200 sl a Riccione Martinenghi vola a Singapore

Nuoto di Riccione che è andata in archivio. Negli Assoluti primaverili che mettono in palio la qualificazione ai prossimi Mondiali a Singapore, oltre ai titoli nazionali, sono arrivate prestazioni dal punto di vista cronometrico degne di nota.Il primo spunto è stato il ritorno di Nicolò Martinenghi. Il campione olimpico dei 100 rana a Parigi ha gareggiato nella sua specialità e centrato l’obiettivo: vittoria della Finale A e tempo per la rassegna iridata, visto il 59.16 alla piastra. Alle sue spalle Simone Cerasuolo (59.63) e Alessandro Pinzuti (59.78). Da sottolineare in Finale B un tempo migliore di quello di Tete, che ai fini però del successo nel campionato non conta e neanche per la qualificazione a Singapore. Il riferimento è a Ludovico Viberti che, clamorosamente escluso dall’atto conclusivo dopo le batterie, ha reagito e stampato 59. Oasport.it - Nuoto, Alessandra Mao vince e strabilia a 14 anni nel 200 sl a Riccione! Martinenghi vola a Singapore Leggi su Oasport.it Seconda giornata di finali allo Stadio deldiche è andata in archivio. Negli Assoluti primaverili che mettono in palio la qualificazione ai prossimi Mondiali a, oltre ai titoli nazionali, sono arrivate prestazioni dal punto di vista cronometrico degne di nota.Il primo spunto è stato il ritorno di Nicolò. Il campione olimpico dei 100 rana a Parigi ha gareggiato nella sua specialità e centrato l’obiettivo: vittoria della Finale A e tempo per la rassegna iridata, visto il 59.16 alla piastra. Alle sue spalle Simone Cerasuolo (59.63) e Alessandro Pinzuti (59.78). Da sottolineare in Finale B un tempo migliore di quello di Tete, che ai fini però del successo nel campionato non conta e neanche per la qualificazione a. Il riferimento è a Ludovico Viberti che, clamorosamente escluso dall’atto conclusivo dopo le batterie, ha reagito e stampato 59.

