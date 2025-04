Ilaria Sula ha provato a difendersi da Mark Samson i dettagli del femminicidio dopo autopsia

Ilaria Sula potrebbe essere stata tramortita da Mark Samson prima di essere accoltellata. Lo svelerebbe, secondo quanto appreso da LaPresse, l'autopsia effettuata sul corpo della studentessa universitaria uccisa dal suo ex fidanzato, nell'abitazione di via Homs 8, nel quartiere africano a Roma. Ternitoday.it - Ilaria Sula ha provato a difendersi da Mark Samson: i dettagli del femminicidio dopo l'autopsia Leggi su Ternitoday.it potrebbe essere stata tramortita daprima di essere accoltellata. Lo svelerebbe, secondo quanto appreso da LaPresse, l'effettuata sul corpo della studentessa universitaria uccisa dal suo ex fidanzato, nell'abitazione di via Homs 8, nel quartiere africano a Roma.

Ilaria Sula ha provato a difendersi da Mark Samson: i dettagli del femminicidio dopo l'autopsia. Omicidio Ilaria Sula, la traccia nel corridoio di casa di Mark Samson apre all'ipotesi della tentata fuga. Omicidio Ilaria Sula, sotto inchiesta altri familiari di Mark Samson. Ilaria Sula ha provato a difendersi da Mark Samson, le coltellate al collo e il buco di oltre 20 ore. Omicidio Ilaria Sula, il racconto freddo e lucido di Mark Samson: 'Pronto a combattere per riaverla'. Omicidio Ilaria Sula, Samson è "provato" e "scosso" in carcere. Ne parlano su altre fonti

Secondo msn.com: Femminicidio Ilaria Sula, Samson in carcere "provato" e "scosso" - L'esame, disposto dalla Procura di Roma, riguarderà il tablet e il computer della vittima e il cellulare di Samson, per capire come si sia arrivati al loro ultimo incontro. La famiglia di Ilaria Sula ...

Scrive romatoday.it: Ilaria Sula ha provato a difendersi da Mark Samson, le coltellate al collo e il buco di oltre 20 ore - Per accertare il giorno e l'ora in cui è stata uccisa dal suo ex serviranno ulteriori esami e i risultati arriveranno nelle prossime settimane ...

Nota di msn.com: Ilaria Sula uccisa da Mark Samson: le ferite e i nuovi dubbi sulla madre del killer - Sono ancora in corso le indagini per l'uccisione di Ilaria Sula da parte di Mark Samson. Nuovi dubbi sulla madre del killer, cosa filtra. Proseguono le indagini sul delitto di Ilaria Sula, la studente ...