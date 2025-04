Leggere i vocali di Whatsapp come testo scritto con la trascrizione

Leggi su .com

I messaggisusono una comodità per chi li invia, ma non sempre per chi li riceve. Magari sei in riunione, in un posto rumoroso o semplicemente non hai voglia di ascoltare un audio di cinque minuti. Ecco la buona notizia: oggi puoi trasformare queiin, leggendoli in pochi secondi. Questo articolo ti spiegafare, con soluzioni pratiche e aggiornate, per rendere la tua esperienza suancora più fluida.sappiamo bene, nella guida ai messaggie audio su, si può ascoltare in privato un messaggio vocale ricevuto semplicemente avvicinando il telefono all'orecchio. In questo modo il messaggio verrà ascoltato dal microfono del telefono invece che dall'altoparlante in vivavoce.In situazioni, però, dove non si può ascoltare un messaggio vocale nemmeno in questo modo, per esempio durante una lezione in classe oppure durante una riunione in ufficio, può tornare davvero utile convertire l'audio inil messaggio vocalese fosse statonormalmente.