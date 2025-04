Bucciantini non ha dubbi Tudor ha messo i giocatori al loro posto risvegliando energie positive Vedo i calciatori che…

Bucciantini non ha dubbi sulla nuova Juve di Igor Tudor: tutte le dichiarazioni del giornalista sui bianconeriIl giornalista Marco Bucciantini ha parlato a Sky Calcio Club per analizzare la Juventus con Igor Tudor sulla panchina bianconera.PAROLE – «Tudor ha messo i giocatori al loro posto, Koop e Yldiz al loro posto che hanno iniziato a rendere e fare gol. Doveva risvegliare energie positive, il risveglio è molto importante e si trasferisce in tutta la squadra, tutti insieme. Li vedi che vanno in campo convinti, non spensierati perché forse è troppo alla Juventus, ma almeno sereni».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Bucciantini non ha dubbi: «Tudor ha messo i giocatori al loro posto, risvegliando energie positive. Vedo i calciatori che…» Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24non hasulla nuova Juve di Igor: tutte le dichiarazioni del giornalista sui bianconeriIl giornalista Marcoha parlato a Sky Calcio Club per analizzare la Juventus con Igorsulla panchina bianconera.PAROLE – «haal, Koop e Yldiz alche hanno iniziato a rendere e fare gol. Doveva risvegliare, il risveglio è molto importante e si trasferisce in tutta la squadra, tutti insieme. Li vedi che vanno in campo convinti, non spensierati perché forse è troppo alla Juventus, ma almeno sereni».Leggi su Juventusnews24.com

