Referendum 2025, Conte incontra Landini: “Noi ci siamo”.

(LaPresse) "Abbiamo appena concluso un incontro con Landini e altri esponenti della Cgil. Un confronto soprattutto sui quesiti referendari. Ci sarà il Referendum per smantellare il jobs act, quattro quesiti sul lavoro l'8 e il 9 giugno come sapete. Li ho filmati subito perché siamo assolutamente favorevoli ad abrogare quelle norme". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini nella sede Cinque Stelle di Roma. "Significa introdurre maggiori tutele contro licenziamenti illegittimi, contrastare i contratti sempre più precari, garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quest'ultimo tema immaginate oltre mille morti all'anno richiedono assolutamente delle misure concrete e noi siamo a favore della Procura nazionale del lavoro e altre misure ancora.

