Omicidio Campanella si cerca arma del delitto sul coltello sequestrato non ci sono tracce di sangue

cerca ancora l'arma con cui è stata uccisa Sara Campanella. Quel coltellino ritrovato una settimana fa nella zona in cui è avvenuto l'Omicidio non sarebbe l'arma utilizzata da Stefano Argentino, in carcere dopo aver ammesso il delitto. La lama, infatti, non presenterebbe tracce di sangue così. Palermotoday.it - Omicidio Campanella, si cerca l'arma del delitto: sul coltello sequestrato non ci sono tracce di sangue Leggi su Palermotoday.it Siancora l'con cui è stata uccisa Sara. Quel coltellino ritrovato una settimana fa nella zona in cui è avvenuto l'non sarebbe l'utilizzata da Stefano Argentino, in carcere dopo aver ammesso il. La lama, infatti, non presenterebbedicosì.

Scrive strettoweb.com: Omicidio di Sara Campanella, si cerca ancora l’arma del delitto - Si indaga sulla fuga dell’assassino e sui possibili complici, mentre lunedì Misilmeri si ferma per i funerali e il lutto cittadino ...

strettoweb.com comunica: Omicidio di Sara Campanella, l’autopsia: “colpita con un’arma bianca, il fendente mortale al collo” - E’ durata qualche minuto l’agonia di Sara Campanella, la studentessa palermitana uccisa dal collega di facoltà Stefano Argentino, lunedì, a Messina. L’esame autoptico finito pochi minuti ...

Si apprende da siracusanews.it: Femminicidio a Messina, si cerca l’arma del delitto. Sul movente del 27enne di Noto fermato “ancora indagini in corso” - Si cerca ancora l’arma del delitto mentre per quanto riguarda il movente ““sono in corso indagini perché siamo alle battute iniziali”. Restano tanti, forse anche troppi, ancora i punti interrogativi ...