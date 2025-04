Quotidiano.net - Accordo quadro firmato: Beko Europe rilancia gli stabilimenti italiani

Leggi su Quotidiano.net

E' statol'fra, governo, Regioni e parti sociali sul piano di trasformazione industriale per l'Italia dei siti della multinazionale che un tempo erano di Merloni e Whirpool. "L', - dice l'azienda - che segue l'approvazione all'88% da parte delle assemblee dei lavoratori avvenuta nei giorni scorsi, rappresenta un percorso strutturato per la riorganizzazione e il rilancio degli, con l'obiettivo di garantire sostenibilità e competitività nel lungo periodo". Quello su"è unimportante, storico, per governare al meglio questa transizione industriale salvaguardando la forza straordinaria del Made in Italy che diventa, di fatto, per questa grande multinazionale il centro propulsivo in Europa". Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo dove è statol'che chiude la vertenza