Unlimitednews.it - Iran, niente negoziati con Usa finché continuano pressioni

Leggi su Unlimitednews.it

TEHERAN () (ITALPRESS) – Il governo di Teheran ha dichiarato oggi che icon Washington proseguno in modo indiretto, citando l’approccio dell’amministrazione statunitense di “combinare minacce e”. Il portavoce del ministero degli Esteriiano Esmail Baghaei ha dichiarato durante una conferenza stampa che “è impossibile affermare di voler negoziare e allo stesso tempo portare avanti una politica di, sanzioni e minacce”, sottolineando che la richiesta principale di Teheran è la revoca delle sanzioni imposte. “I funzionari americani stanno esprimendo posizioni contraddittorie e solo loro devono affrontare questa contraddizione”, ha aggiunto Baqaei. Ha spiegato: “Una delle ragioni fondamentali per l’adozione diindiretti è proprio questa contraddizione: non si può combinare la pretesa di negoziare con la continuazione di una politica di, sanzioni e minacce.