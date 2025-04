Iltempo.it - Terremoto a San Diego, la forte scossa: torna la paura del Big One | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

Unha colpito la California meridionale: secondo lo United States Geological Survey (USGS), ladi magnitudo 5,2 e avvenuta nei pressi di Julian, una cittadina a poco più di un'ora di macchina da San. "E improbabile che si verifichino vittime e danni", ha affermato l'USGS in un primo rapporto. "Nel complesso, la popolazione di questa regione risiede in strutture resistenti alle scosse sismiche, sebbene vi siano anche strutture vulnerabili." Secondo i primi resoconti raccolti dall'AFP, ile stato abbastanzada far cadere a terra alcuni residenti della contea di Orange, nella California meridionale ma non ci sarebbero conseguenze peggiori. Earthquake in Sancounty. Thisis from a family members in house camera.#earthquake #San#USGS #damage pic.