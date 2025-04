Toscana sempre meno bebé Le donne sono il 51 della popolazione Tutti i dati Istat

popolazione residente in Toscana, definita sulla base del censimento Istat al 31 dicembre 2023, ammonta a 3.660.530 residenti, ed è sostanzialmente stabile rispetto al 2022 (1.451 individui in meno); circa la metà della popolazione vive nelle province di Firenze, Pisa e Lucca (48,8%). sono alcuni dei dati resi noti appunto dall’Istat secondo l’ultimo censimento ed elaborati dall’Istituto. I nati sono 20.875 (-735 rispetto al 2022), nuovo record di denatalità secondo l'Istat: ma nel 2023 sono calati anche i decessi (-4.649), con un tasso di mortalità diminuito dal 13,4 al 12,1 per mille, e un maggior decremento a Livorno e Firenze. Le donne sono il 51,4% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 100mila unità. L'età media si innalza rispetto al 2022 da 47,8 a 48 anni. Lanazione.it - Toscana, sempre meno bebé. Le donne sono il 51% della popolazione. Tutti i dati Istat Leggi su Lanazione.it Firenze, 14 aprile 2025 – Laresidente in, definita sulla base del censimentoal 31 dicembre 2023, ammonta a 3.660.530 residenti, ed è sostanzialmente stabile rispetto al 2022 (1.451 individui in); circa la metàvive nelle province di Firenze, Pisa e Lucca (48,8%).alcuni deiresi noti appunto dall’secondo l’ultimo censimento ed elaborati dall’Istituto. I nati20.875 (-735 rispetto al 2022), nuovo record di denatalità secondo l': ma nel 2023calati anche i decessi (-4.649), con un tasso di mortalità diminuito dal 13,4 al 12,1 per mille, e un maggior decremento a Livorno e Firenze. Leil 51,4%residente, superando gli uomini di oltre 100mila unità. L'età media si innalza rispetto al 2022 da 47,8 a 48 anni.

Bonus neonati 2025, fino a 7.000 euro per le famiglie grazie ai bonus e assegno unico: ecco come fare e tutti i dettagli. Manovra 2025, arriva un nuovo bonus bebè: ecco chi ne ha diritto e come funziona. Toscana, diventa mamma a 63 anni. Centro Salute Donna di Prato: il percorso nascita a cura delle ostetriche esteso alle donne di nazionalità cinese. Ne parlano su altre fonti

