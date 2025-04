Il regista di Suicide Squad 2 condivide i dettagli del sequel scartato

sequel di Suicide Squad è un esempio lampante di come i cambiamenti di leadership e le divergenze creative possano affossare un progetto cinematografico. Nonostante il successo al botteghino del primo film, diretto da David Ayer, Warner Bros. aveva inizialmente commissionato un sequel. Il Cambio di Regia e la Visione di Gavin O'ConnorQuando David Ayer abbandonò il progetto per concentrarsi su Gotham City Sirens, fu ingaggiato Gavin O'Connor per scrivere e dirigere Suicide Squad 2. O'Connor presentò una sceneggiatura, ma il suo lavoro fu interrotto da un cambio ai vertici di DC Films, con Walter Hamada che prese il posto di Jon Berg. Scontro Creativo: Commedia vs. DrammaIl nuovo presidente di DC Films chiese a O'Connor di trasformare il suo script in una commedia, una richiesta che il regista rifiutò, portando alla sua uscita dal progetto. Mistermovie.it - Il regista di Suicide Squad 2 condivide i dettagli del sequel scartato Leggi su Mistermovie.it La storia dietro il mancatodiè un esempio lampante di come i cambiamenti di leadership e le divergenze creative possano affossare un progetto cinematografico. Nonostante il successo al botteghino del primo film, diretto da David Ayer, Warner Bros. aveva inizialmente commissionato un. Il Cambio di Regia e la Visione di Gavin O'ConnorQuando David Ayer abbandonò il progetto per concentrarsi su Gotham City Sirens, fu ingaggiato Gavin O'Connor per scrivere e dirigere2. O'Connor presentò una sceneggiatura, ma il suo lavoro fu interrotto da un cambio ai vertici di DC Films, con Walter Hamada che prese il posto di Jon Berg. Scontro Creativo: Commedia vs. DrammaIl nuovo presidente di DC Films chiese a O'Connor di trasformare il suo script in una commedia, una richiesta che ilrifiutò, portando alla sua uscita dal progetto.

Suicide Squad, il regista del sequel cancellato è ancora furioso: 'Volevano una commedia!'. The Suicide Squad - Missione Suicida. The Suicide Squad – Missione suicida è il cinecomic oltraggioso che sognavamo da tempo. The Suicide Squad - Missione Suicida, cosa sapere e il cast del film con Margot Robbie. The Suicide Squad: curiosità sul film e le cover a fumetti di "Suicide Squad 2". I personaggi di "Suicide Squad 2", spiegati. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta cinema.everyeye.it: Suicide Squad, il regista del sequel cancellato è ancora furioso: 'Volevano una commedia!' - Gavin O'Connor si scontrò con Warner Bros durante la realizzazione di un sequel di Suicide Squad poi cancellato: 'Potete farne una commedia?' ...

Riporta movieplayer.it: Suicide Squad: David Ayer non ha ancora perso le speranze che la sua versione del film venga distribuita - Il regista David Ayer ha parlato della possibilità che la sua versione del film Suicide Squad venga finalmente distribuita in qualche modo dai DC Studios. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 27/03/2025 ...

Scrive msn.com: Suicide Squad: David Ayer non ha ancora perso le speranze che la sua versione del film venga distribuita - Il commento del regista In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, David Ayer ha spiegato che per ora non c'è alcuna notizia riguardante una possibile distribuzione di Suicide Squad.