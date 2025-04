Orban Da noi il buon senso conta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.25 "L'emendamento costituzionale dell'Ungheria è ora legge. Proteggiamo lo sviluppo dei bambini, affermiamo che una persona nasce maschio o femmina e ci opponiamo alle droghe e alle interferenze straniere. In Ungheria, il". E' quanto ha scritto in un tweet il Primo Ministro ungherese, Viktor, plaudendo alla modifica costituzionale approvata dal Parlamento L'emendamento codifica il divieto imposto dal Governo sugli eventi del Pride .Migliaia di attivisti e sostenitori dei diritti sono scesi in piazza.