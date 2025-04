Terremoto in California, scossa di magnitudo 5.2 vicino a San Diego.

Leggi su Open.online

È stato di5.2 ilche ha scosso il Sud della. L’epicentro è stato rilevato nella zona di San Julian, a 70 chilometri circa a Nord-Est di San. Secondo i dati dell’Usgs, l’ente geosismico americano, laprincipale è stata rilevata a una profondità di 13,4 km di profondità. A questa ne sono seguite altre minori, per un massimo di3.1, sempre nella stessa zona.April 14, 2025 Al momento non sarebbero stati segnalati particolari danni o feriti, secondo il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di San. Lasarebbe stata percepitato anche a Los Angeles, che si trova a circa 200 chilometri più a Nord. Secondo una prima stima dell’Us Geological Survey, in questa zona «è improbabile che ci siano vittime o danne, perché nel complesso la popolazione vive in strutture che resistono alle scosse sismiche, anche se esistono edifici vulnerabili».