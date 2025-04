Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2025 ore 20:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura di incidente sulla regionale di Fiuggi è la causa delle code tra San Cesareo Zagarolo nelle due direzioni Questa è l'unica criticità Al momento le altre notizie cantieri sull'autostradaNapoli per consentire i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione è chiuso lo svincolo di Frosinone entrata versodalle ore 22 di questa sera alle 6 di domani mattina in alternativa è possibile utilizzare lo svincolo di Ferentino restiamo in tema di cantieri spostiamo sulla direttrice Firenzeper lasciar spazio alle attività di ispezione manutenzione delle barriere di sicurezza sempre dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani martedì 15 aprile è chiuso il ramo di collegamento allaTeramo per il traffico che proviene da Napoli Ed è diretto a Teramo in alternativa si può percorrere la diramazioneSud immettersi sul Raccordo Anulare e da qui raggiungere Lab 4 ci fermiamo qui da Gina Pandolfi Astral infomobilità Grazie per l'attenzione in chiusura messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa in campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio della