Manna Stiamo già lavorando al futuro come fanno tutti siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo

Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Empoli, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora.Manna: «Le stagioni sono cicliche, stiamo lottando per un sogno»Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:«Le stagioni sono sempre lunghe e complicate, piene di difficoltà. Tutto è ciclico, bisogna saper affrontare e saper uscire dai momenti di sofferenza come siamo stati bravi a fare. stiamo facendo un bel percorso che ci sta facendo lottare per un sogno: non sovraccarichiamoci di pressioni, restiamo concentrati sul nostro obiettivo quotidiano, sul nostro lavoro»Sulla pressione mediatica«Noi dobbiamo solo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo. Ilnapolista.it - Manna: «Stiamo già lavorando al futuro come fanno tutti, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo» Leggi su Ilnapolista.it Il direttore sportivo del Napoli Giovanniè intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Empoli, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora.: «Le stagioni sono cicliche,lottando per un sogno»Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:«Le stagioni sono sempre lunghe e complicate, piene di difficoltà. Tutto è ciclico, bisogna saper affrontare e saper uscire dai momenti di sofferenzastati bravi a fare.un bel percorso che ci stalottare per un sogno: non sovraccarichiamoci di pressioni, reconcentrati sul nostro obiettivo quotidiano, sul nostro lavoro»Sulla pressione mediatica«Noi dobbiamo solo esserediche

Manna: «Stiamo già lavorando al futuro come fanno tutti, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. Manna a Dazn: "Stiamo già lavorando per il futuro, ora però lottiamo per un sogno con gioia e pressione positiva. Pronti a giocare una partita sporca". Pasino punge: “Napoli forte solo a tratti, in certe partite si poteva e doveva fare di più”. Manna sull’addio di Kvaratskhelia al Napoli: “La scorsa volta non è voluto venire alla partita”. Napoli, Manna: "Quasi ricattati da Kvaratskhelia, siamo stati costretti a cederlo" | Primapagina. Manna sul mercato del Napoli: “Kvara trattava da maggio col PSG, per altri giocatori ci eravamo spinti oltre il limite”. Ne parlano su altre fonti

msn.com comunica: Da Milano - Manna non si muove: vuole restare a Napoli e sta già lavorando per l’estate - Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, sul proprio canale YouTube ha parlato del futuro di Giovanni Manna e delle mosse del Napoli in vista del mercato estivo: “Bisogna ...

Nota di gonfialarete.com: Repubblica – Il Napoli lavora in silenzio già per il prossimo anno! Ecco perché Manna ha rifiutato il Milan… - L’edizione odierna de “La Repubblica” ha analizzato la situazione in casa Napoli, soprattutto in vista del prossimo anno.

forzazzurri.net riferisce: Calciomercato, Manna e Conte già al lavoro per la prossima stagione - Il Ds Manna e Conte lavorano per il Napoli del futuro. Il Napoli è in lotta per lo scudetto ma guarda già avanti alla prossima stagione. Il direttore sportivo Manna in sinergia con mister Antonio ...