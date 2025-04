Grave segnalazione su Giovanni Siciliano cosa ha fatto lontano da Uomini e Donne

Giovanni Siciliano, uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne, torna al centro del gossip per una segnalazione che getta ombre sulle sue reali intenzioni all'interno del dating show di Maria De Filippi. A parlarne è stato l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che ha condiviso una testimonianza a dir poco esplosiva sui social.La segnalazione che fa tremare il trono over di Uomini e DonneUna segnalazione giunta direttamente a Lorenzo Pugnaloni ha svelato che Giovanni Siciliano avrebbe espresso il desiderio di partecipare al Grande Fratello o all'Isola dei Famosi. L'utente che ha contattato il noto divulgatore ha raccontato di essere stato avvicinato dal cavaliere con una precisa domanda: "Come si fa a partecipare ai reality?". Un comportamento che sembrerebbe andare contro lo spirito di Uomini e Donne, nato per favorire incontri amorosi veri e non trampolini per la fama.

