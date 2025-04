Lapresse.it - Dazi, Gentiloni: “Meloni sacrifichi affinità con Trump e difenda Italia e Ue”

(LaPresse) – “Negli Stati Uniti “penso sia giusto andarci, è inevitabile tener conto degli interessi nazionali ma anche di quelli europei, e credo non sia facile perperchè potrebbero entrare in conflitto leideologica con. Se entri in contraddizione è inevitabile scegliere e devi scegliere interessini ed europei. Non è che puoi essere patriota di una patria altrui e quindi, in questo caso, gli interessi del tuo paese li difendi necessariamente in un’ottica europea. Sarà quindi inevitabile sacrificare leideologiche sull’altare degli interessi nazionali”. Così l’ex premier ed ex commissario europeo, Paolo, a margine di una presentazione di un libro a Roma.