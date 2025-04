Quotidiano.net - La strana storia dei soldati trasformati in pietra dagli alieni: il file della Cia è virale

Roma, 14 aprile 2025 – Nel 1989 l’Unione Sovietica non era alle prese solo con i problemi interni che poi portarono alla sua dissoluzione, ma anche con gli. Da undeclassificatoCia, datato 2000, emerge una vecchiadegna del miglior film di fantascienza.raccontata sui giornali nel 1993 che narra di un battaglione sovietico e dell’incontro, fatale, con gli ‘ufo’. La navicella e ipietrificati Il documentoCia, andatodopo che la stessa agenzia l’ha pubblicato sui social, riassume, in una sola pagina, gli articoli divulgati più di una trentina di anni fa dal Canadian Weekly World News e dal Holos Ukrayiny. Nel marzo 1993 il giornale ucraino diceva di essere entrato in possesso di undel Kgb: 250 pagine in cui i servizi segreti dell’Unione sovietica documenterebbero, grazie alle testimonianze dei sopravvissuti, un incontro ravvicinato finito in tragedia per l’esercito sovietico.