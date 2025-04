Domus mulieris partita spettacolare con vittoria contro Frascati

Domus mulieris supera per 71-65 Frascati in gara 1 delle semifinali playoff, vincendo una partita di grandissima intensità e ben giocata da tutte e due le formazioni che, in momenti diversi del match, hanno saputo dare spettacolo e mettere in mostra un basket eccellente.

