Omicidio in una sala slot nel casertano un 17enne si è costituito

17enne che la notte tra sabato e domenica ha sparato a Davide Carbisiero, 19 anni, in una sala giochi di Cesa, in provincia di Caserta. Originario - come la vittima - di Succivo, sempre nel casertano, il ragazzo si è costituito ieri pomeriggio nella caserma dei carabinieri di Aversa, a poche ore dal delitto, sentendosi ormai accerchiato. Ha Tgcom24.mediaset.it - Omicidio in una sala slot nel casertano, un 17enne si è costituito Leggi su Tgcom24.mediaset.it È uno studente della scuola superiore, incensurato, ilche la notte tra sabato e domenica ha sparato a Davide Carbisiero, 19 anni, in unagiochi di Cesa, in provincia di Caserta. Originario - come la vittima - di Succivo, sempre nel, il ragazzo si èieri pomeriggio nella caserma dei carabinieri di Aversa, a poche ore dal delitto, sentendosi ormai accerchiato. Ha

