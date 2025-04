Ilfogliettone.it - Libretto di circolazione, se c’è scritto questo non puoi più guidare | Ti fanno una multa che ricordi a vita: controllalo prima di subito

Leggi su Ilfogliettone.it

Tenere sempre sotto controllo le diciture deldiè fondamentale per ere spiacevoli inconvenienti. Ildi, noto anche come carta di, è un documento fondamentale per ogni veicolo a motore che circola su strada in Italia. Esso funge da vera e propria “carta d’identità” del mezzo, attestandone l’idoneità allae riportando tutte le informazioni tecniche e amministrative necessarie alla sua identificazione e gestione.All’interno deldisono contenute diverse sezioni che forniscono un quadro completo del veicolo. Tra le informazioni principali troviamo i dati identificativi del mezzo, come il numero di telaio, la targa, la marca e il modello. Sono inoltre specificate le caratteristiche tecniche, il tipo di alimentazione (benzina, diesel, elettrico), il numero di posti a sedere e la massa complessiva a pieno carico.