Macerata inseguimento da film 45enne arrestato per ricettazione e porto abusivo di armi

45enne fermato a Macerata per ricettazione dopo un inseguimento in auto rubata. Recuperati oggetti di probabile provenienza furtiva. Notizie.virgilio.it - Macerata, inseguimento da film: 45enne arrestato per ricettazione e porto abusivo di armi Leggi su Notizie.virgilio.it Unfermato aperdopo unin auto rubata. Recuperati oggetti di probabile provenienza furtiva.

