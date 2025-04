Ben Affleck Niente Sfida tra il suo Daredevil e il Punisher di Jon Bernthal

Affleck ha espresso chiaramente di non essere interessato a un confronto tra il suo Daredevil e il Punisher interpretato da Jon Bernthal. In un'intervista durante la promozione di "The Accountant 2", Affleck ha ammesso che la sua versione del personaggio non sarebbe all'altezza di quella di Bernthal. Ma andiamo con ordine. Il Segreto del Successo Marvel Secondo AffleckAffleck ha poi condiviso la sua opinione sul motivo per cui il MCU ha avuto così tanto successo, sottolineando l'importanza della chiarezza di tono imposta da Kevin Feige. Secondo l'attore, Feige ha trovato il giusto equilibrio tra serietà, umorismo e azione, elementi fondamentali per adattare storie con personaggi in costume e superpoteri. Daredevil 2003: Un'Esperienza da Dimenticare?Affleck ha ricordato la sua esperienza nel film Daredevil del 2003, un progetto che non ha incontrato il favore di critica e pubblico. Mistermovie.it - Ben Affleck: Niente Sfida tra il suo Daredevil e il Punisher di Jon Bernthal Leggi su Mistermovie.it Benha espresso chiaramente di non essere interessato a un confronto tra il suoe ilinterpretato da Jon. In un'intervista durante la promozione di "The Accountant 2",ha ammesso che la sua versione del personaggio non sarebbe all'altezza di quella di. Ma andiamo con ordine. Il Segreto del Successo Marvel Secondoha poi condiviso la sua opinione sul motivo per cui il MCU ha avuto così tanto successo, sottolineando l'importanza della chiarezza di tono imposta da Kevin Feige. Secondo l'attore, Feige ha trovato il giusto equilibrio tra serietà, umorismo e azione, elementi fondamentali per adattare storie con personaggi in costume e superpoteri.2003: Un'Esperienza da Dimenticare?ha ricordato la sua esperienza nel filmdel 2003, un progetto che non ha incontrato il favore di critica e pubblico.

