ATP Barcellona 2025 Rublev e Rune avanzano agli ottavi Korda elimina Arnaldi

Barcellona 2025, in cui era impegnato anche un giocatore italiano. Purtroppo Matteo Arnaldi è uscito subito di scena sulla terra battuta catalana, subendo la rimonta dello statunitense Sebastian Korda (3-6 6-3 6-2 il punteggio) e collezionando la seconda sconfitta consecutiva dopo il brutto ko a Montecarlo con Richard Gasquet.Buona la prima a Barcellona per il danese Holger Rune, numero 6 del seeding, che ha battuto pur senza brillare la wild card locale Albert Ramos per 7-5 6-4 una settimana dopo il forfait durante il match con Borges al debutto nel torneo monegasco per problemi allo stomaco. Avanza agli ottavi di finale anche il russo Andrey Rublev, quarta testa di serie, che si è sbarazzato del qualificato olandese Jesper De Jong per 6-1 6-3 in circa 65 minuti. Oasport.it - ATP Barcellona 2025, Rublev e Rune avanzano agli ottavi. Korda elimina Arnaldi Leggi su Oasport.it Poche sorprese nella giornata d’apertura del main draw dell’ATP 500 di, in cui era impegnato anche un giocatore italiano. Purtroppo Matteoè uscito subito di scena sulla terra battuta catalana, subendo la rimonta dello statunitense Sebastian(3-6 6-3 6-2 il punteggio) e collezionando la seconda sconfitta consecutiva dopo il brutto ko a Montecarlo con Richard Gasquet.Buona la prima aper il danese Holger, numero 6 del seeding, che ha battuto pur senza brillare la wild card locale Albert Ramos per 7-5 6-4 una settimana dopo il forfait durante il match con Borges al debutto nel torneo monegasco per problemi allo stomaco. Avanzadi finale anche il russo Andrey, quarta testa di serie, che si è sbarazzato del qualificato olandese Jesper De Jong per 6-1 6-3 in circa 65 minuti.

